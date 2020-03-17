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اليوم.. أمطار رعدية على غالبية المناطق بالسعودية

10:36 ص الثلاثاء 17 مارس 2020
اليوم.. أمطار رعدية على غالبية المناطق بالسعودية

أرشيفية

وكالات:

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، إن المملكة سوف تشهد نشاطاً للرياح السطحية وسماء غائمة الى غائمة جزئيا مع فرصة لهطول امطار رعدية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، الطائف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ) تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أمطار رعدية السعودية الطقس

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