وزير الداخلية الفرنسي يعلن عزل بلاده لمواجهة تفشي فيروس كورونا

وكالات:

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كستانير، عزل الدولة بالكامل لمدة 15 يومًا، لمواجهة أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، مطالبًا الشعب الفرنسي بالبقاء في المنزل.

وقال الوزير الفرنسي، في كلمة له اليوم الاثنين، ونقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية "ابتداءً من منتصف يوم غد سوف نعزل البلاد أسوة بما فعله جيراننا في إيطاليا وإسبانيا وذلك لمدة 15 يوم على الأقل".

وتابع "سيتم نشر 100 ألف شرطي وعنصر أمن في كافة أنحاء البلاد للحرص على احترام حالة العزل، وفرض غرامة قدرها 38 يورو على كل من يخالف حالة العزل، وقد تصل الغرامة ل135 يورو".

وأضاف "الرسالة واضحة، ابقوا في منازلكم".