ترامب: جميع موظفي الإدارة الأمريكية خضعوا لفحص كورونا

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإدارة الأمريكية تتعامل بحذر شديد مع فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) لافتًا إلى أن جميع موظفي الإدارة الأمريكية ومن يتعامل معه خضع للفحص من الفيروس.

وأعلن ترامب، في المؤتمر اليومي للكشف عن مستجدات كورونا، عن مليون جهاز اختبار للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم يسعون لحماية الأكبر سنًا من خطر الفيروس القاتل.

وأكد أن الإدارة الأمريكية، لم تقرر بعد مسألة العزل التام حتى اللحظة.

من جانبه، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، أن واشنطن تجري اختبارات عن بعد للكشف عن فيروس كورونا القاتل، للحد من انتشاره داخل البلاد.