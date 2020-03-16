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الأولى في الخليج.. البحرين تسجل حالة وفاة بكورونا

08:52 م الإثنين 16 مارس 2020
الأولى في الخليج.. البحرين تسجل حالة وفاة بكورونا

الشرطة البحرينية تغلق مبنى سجّلت فيه إصابة بفيروس

البحرين - (أ ف ب)

سجّلت البحرين، اليوم الاثنين، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لمواطنة تبلغ من العمر 65 عامًا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وهي الوفاة الأولى في منطقة الخليج.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها على تويتر "وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا".

وسُجّلت في دول الخليج الست نحو ألف إصابة بالفيروس، أكثرها في قطر (401).

وغالبية المصابين في البحرين وعددهم 214 عادوا من إيران حيث تسبّب الفيروس بوفاة أكثر من 700 شخص.

واتّخذت السلطات في الدول الست المجاورة للجمهورية الاسلامية قرارات وإجراءات صارمة، بينها وقف الرحلات الجوية، وإغلاق المقاهي والمطاعم وغيرها.

وآخر هذه القرارات إغلاق برج خليفة في دبي، أطول برج في العالم، أمام الزوار والسياح، وتعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية في المملكة السعودية لمدة أسبوعين.

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البحرين فيروس كورونا وزارة الصحة الخليج

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