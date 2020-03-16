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ألمانيا: الإصابات بكورونا تتجاوز 6600 والوفيات 16

07:10 م الإثنين 16 مارس 2020
ألمانيا: الإصابات بكورونا تتجاوز 6600 والوفيات 16

فيروس كورونا

برلين - (د ب أ)

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا 6600 حالة، حتى اليوم الاثنين.

جاء ذلك وفقا لتحليل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) للأرقام الصادرة عن الولايات الألمانية.

وأوضح هذا التحليل أن أكثر الولايات تضررا هي ولاية شمال الراين فيستفاليا بحالات إصابة تجاوزت 2400 حالة تلتها بافاريا بأكثر من 1000 حالة ثم بادن-فورتمبرج بأكثر من 900 حالة.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 16 حالة على مستوى ألمانيا بالإضافة إلى وفاة ألماني آخر أثناء إقامته في مصر.

فيروس كورونا برلين ألمانيا

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