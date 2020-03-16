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العراق: هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر تضرب نينوى

03:18 م الإثنين 16 مارس 2020
العراق: هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر تضرب نينوى

نتيجة زلزال - ارشيفية

بغداد - أ ش أ

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجل، اليوم حدوث هزة أرضية بقوة 4.4 درجات في محافظة نينوى.

وأوضحت الوزارة أن قوة الهزة شعر بها المواطنون في المنطقة وإقليم كردستان، فيما لم تردنا أنباء عن حصول أضرار.

هذا المحتوى من

Asha
زلزال هزة أرضية العراق مقياس ريختر

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