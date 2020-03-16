ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 18 شخصا

أنقرة - أ ش أ

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا، اليوم الاثنين، إلى 18 حالة بعد تسجيل 12 إصابة جديدة في أعلى زيادة يومية للفيروس منذ الإعلان عن أول حالة في وقت سابق الأسبوع الماضي.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأمر الذي يعني ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في تركيا إلى 18 حالة.

وأوضح الوزير أن حالتين جديدتين ترتبطان بأول حالة إصابة في تركيا، بينما تعود الحالات الأخرى لسبعة وصلوا إلى البلاد قادمين من أوروبا و3 من من الولايات المتحدة.