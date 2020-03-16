الصحة الكويتية: لم نسجل إصابات بكورونا لعائدين من مصر (فيديو)



كتب - محمد صفوت

تداول كويتيون ومصريون مقطع فيديو يظهر توجيه صحفي سؤالاً للمتحدث باسم وزارة الأشغال الكويتية عبدالله العجمي، عما إذا كانت الكويت سجلت أي حالة إصابة بكورونا قادمة من مصر؟ ليرد المسئول الكويتي: لم تسجل وزارة الصحة أي حالة إصابة قادمة من جمهورية مصر العربية حتى هذه اللحظة.

وأكد أن الحالات التي تم الإعلان عنها هي فقط الحالات التي تأكد إصابتها بالمرض، لافتًا إلى أن العائدين من مصر خلال الفترة الماضية والبالغ عددهم 7200 مصريًا لم يثبت إصابة أحدهم بالفيروس.

وأشار إلى أن هناك مصري مصاب بالفيروس التاجي، في الكويت، لكنه عائدًا من أذربيجان وليس من بلده مصر.

الكويت لا يوجد مصاب مصري من 7200 العائدين مؤخرا pic.twitter.com/zOEvq3f8PQ — 🌻تونة السيسى☕🌿 (@tRifQDyGEkRdLf8) March 15, 2020

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، إن الكويت قامت بخطوات استباقية في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى وجود ثلاثة مراكز للحجر الصحي في البلاد.

وأعلنت الكويت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 112 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، إنه تم اكتشاف 3 حالات منهم مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، و3 حالات أخرى من المخالطين للمسافرين إلى بريطانيا، وحالة مرتبطة بالسفر قادمة من فرنسا عبر دولة الإمارات، وحالة مرتبطة بالسفر إلى إيران، وقادمة من الحجر الصحي بمنتزه (الخيران)، لافتا إلى أن جميعهم كويتيون.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقي جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.

وأضاف السند، أنه كان هناك 8 حالات تتلقى الرعاية الطبية في غرفة العناية الفائقة، منها 4 حالات خرجت بالفعل إلى الجناح المخصص لها لتلقي العلاج والرعاية الصحية، ومازالت الأربع حالات الأخرى تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ومنهم ثلاث حالات حرجة، فيما الحالة الصحية للرابعة مستقرة.

ولفت إلى أن الفيروس لم يعد حدثا محصورا في إقليم معين، بعد أن أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء في الأسبوع الماضي، لاتساع رقعته الجغرافية في الأقاليم الستة للمنظمة، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بالعالم بلغت حتى الآن 64 ألف حالة خارج الصين، و81 ألف حالة بداخلها.