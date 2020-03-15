إعلان نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص بنتنياهو

وكالات

ذكرت وكالة "رويترز" أن نتائج التحاليل الطبية، الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن فيروس كورونا المتحور، أظهرت عدم إصابته بالفيروس التاجي.

ولم تظهر أعراض على نتنياهو، قبل التحليل الذي أجراه، لكنه ضمن الخطة الاحترازية في إسرائيل للكشف المبكر عن الفيروس التاجي.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 200 حالة.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم، الأحد، بأنه من بين الحالات الجديدة 7 حالات من عائلة واحدة، وبأن 178 من المصابين هم في وضع صحي جيد، و11 بحالة متوسطة، في حين بقيت حالتين في حالة خطيرة.