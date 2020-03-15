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ردًا على قرار ترامب.. بريطانيا تحذر رعاياها من السفر لأمريكا

02:51 م الأحد 15 مارس 2020
ردًا على قرار ترامب.. بريطانيا تحذر رعاياها من السفر لأمريكا

وزارة الخارجية البريطانية

لندن - أ ش أ
حذرت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا في حالة الضرورة القصوى.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأحد، أن ذلك التحذير جاء ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة بريطانيا وأيرلندا إلى جانب أوروبا كمناطق يحظر السفر إليها، وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وأوضحت أن قرار ترامب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بعد غد الثلاثاء ولمدة 30 يوما.

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دونالد ترامب بريطانيا لندن وزارة الخارجية البريطانية

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