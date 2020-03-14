الصحة العالمية: كورونا وصل إلى 13 منطقة جديدة في العالم
11:48 م السبت 14 مارس 2020
جنيف - (د ب أ)
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 13 منطقة أعلنت تسجيل حالات إصابة بفيروس (كوفيد- 19) لأول مرة على مدار الـ 24 الماضية.
وأفادت المنظمة بتسجيل 142 ألف و 539 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسجيل 9769 حالة جديدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
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