الصحة العالمية: كورونا وصل إلى 13 منطقة جديدة في العالم

جنيف - (د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 13 منطقة أعلنت تسجيل حالات إصابة بفيروس (كوفيد- 19) لأول مرة على مدار الـ 24 الماضية.

وأفادت المنظمة بتسجيل 142 ألف و 539 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسجيل 9769 حالة جديدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.