قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في معارك للجيش اليمني بتعز

اليمن -(أ ش أ)

أعلن الجيش اليمني، مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، بينهم قيادي ميداني، في معارك مع قوات يمنية حكومية في شمال شرق محافظة تعز جنوبي غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري بالجيش اليمني - حسبما ذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية - إن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من مليشيا الحوثي التسلل في مواقع الزهراء والصفاء بمحافظة تعز.

وأسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى في صفوف المليشيا المتمردة، بينهم القيادي والمشرف الميداني المدعو "أبو مجاهد".

وفي غضون ذلك، شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية استهدف تعزيزات ومواقع للمليشيا المتمردة في منطقة النبيجة بمديرية قعطبة غربي محافظة الضالع.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية، وتكبيدها خسائر في العتاد القتالي.