"بالموسيقى والغناء".. كيف تحدّى الإيطاليون فيروس كورونا؟ (فيديو)

كتبت - إيمان محمود:

لم يستسلم الشعب الإيطالي لما أجبرهم عليه فيروس كورونا، من عدم ممارسة الحياة بشكل طبيعي وعدم الخروج من المنزل، ليواجهوا ملل الانعزال بالغناء وعزف الموسيقى في شرفات المنازل.

قبل أيام، أعلنت إيطاليا فرض الحجر الصحي على كافة أنحاء البلاد ومنع المواطنين من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي تفشى في البلاد، وسمحت فقط للبنوك، ومحلات البقالة، والصيدليات، بالعمل.

this is how the Italians are keeping themselves occupied as the covid-19 keeps them in their homes!😂👌🏼

pic.twitter.com/apD548nD1S — .Aɔıssǝſ (@gerwigsbitch) March 14, 2020

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من أكثر من مدينة إيطالية، مثل العاصمة روما، ونابولي وتورينو وبينيفينتو، حيث خرج السكان إلى شرفات منازلهم أو من النوافذ وهم يغنون ويعزفون الموسيقى.

في بعض المناطق كان السكّان يستخدمون أدوات الطبخ مثل غطاء الأواني وأغطيتها للقرع عليها بشكل أشبه بالاحتفال الشعبي.

وفي مناطق أخرى تحوّل الأمر إلى "حفلات"، بعد أن استخدم البعض مكبرات الصوت والآلات الموسيقية لإضفاء طابع "الحفلات" عليها.

Since noone in Italy can really leave their house...



This DJ in Palermo is doing his work on his balcony 🤣



📽️ FB/Salvatrice Lo Giudice pic.twitter.com/h7xOkUfz6W — Italian Football TV (@IFTVofficial) March 14, 2020

وعبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بهذه الطريقة التي تساعد على رفع معنوياتهم وسط الحجر المنزلي الإجباري.

16 million italians were quarantined due to the corona virus



the italians, vibing: pic.twitter.com/wZFCCSTEG7 — isaacwhy (@isaac_why) March 14, 2020

وتعد إيطاليا ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا بعد الصين، بتخطي حالات الوفاة الـ1200، ووصول حالات الإصابة إلى أكثر من 21 ألفًا.

وأعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، عن وفاة 175 شخصا جددا أصيبوا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 1441، بزيادة قاربت 14٪ في يوم واحد.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ 21157 مصابا بعد أن كانت عند مستوى 17660 إصابة مساء الجمعة.