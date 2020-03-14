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"بالموسيقى والغناء".. كيف تحدّى الإيطاليون فيروس كورونا؟ (فيديو)

09:18 م السبت 14 مارس 2020
"بالموسيقى والغناء".. كيف تحدّى الإيطاليون فيروس كورونا؟ (فيديو)

فيروس كورونا

كتبت - إيمان محمود:

لم يستسلم الشعب الإيطالي لما أجبرهم عليه فيروس كورونا، من عدم ممارسة الحياة بشكل طبيعي وعدم الخروج من المنزل، ليواجهوا ملل الانعزال بالغناء وعزف الموسيقى في شرفات المنازل.

قبل أيام، أعلنت إيطاليا فرض الحجر الصحي على كافة أنحاء البلاد ومنع المواطنين من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي تفشى في البلاد، وسمحت فقط للبنوك، ومحلات البقالة، والصيدليات، بالعمل.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من أكثر من مدينة إيطالية، مثل العاصمة روما، ونابولي وتورينو وبينيفينتو، حيث خرج السكان إلى شرفات منازلهم أو من النوافذ وهم يغنون ويعزفون الموسيقى.

في بعض المناطق كان السكّان يستخدمون أدوات الطبخ مثل غطاء الأواني وأغطيتها للقرع عليها بشكل أشبه بالاحتفال الشعبي.

وفي مناطق أخرى تحوّل الأمر إلى "حفلات"، بعد أن استخدم البعض مكبرات الصوت والآلات الموسيقية لإضفاء طابع "الحفلات" عليها.

وعبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بهذه الطريقة التي تساعد على رفع معنوياتهم وسط الحجر المنزلي الإجباري.

وتعد إيطاليا ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا بعد الصين، بتخطي حالات الوفاة الـ1200، ووصول حالات الإصابة إلى أكثر من 21 ألفًا.

وأعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، عن وفاة 175 شخصا جددا أصيبوا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 1441، بزيادة قاربت 14٪ في يوم واحد.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ 21157 مصابا بعد أن كانت عند مستوى 17660 إصابة مساء الجمعة.

فيروس كورونا إيطاليا الحجر الصحي

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