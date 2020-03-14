النمسا تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت النمسا، اليوم السبت، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 655، حسبما ذكرت "العربية".

وذكرت وزارة الصحة النمساوية أنه تم حتى الآن إجراء 7467 اختبارا للكشف عن الفيروس، في مختلف المناطق وأشارت إلى شفاء 6 من المصابين مع تسجيل حالة وفاة واحدة.