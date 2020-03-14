فلسطين تقرر حصر الصلاة في البيوت وعدم التوجه للمساجد والكنائس

رام الله - أ ش أ

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اليوم السبت، قرارا بحصر صلاة المواطنين في بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس في سائر مناطق دولة فلسطين، ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين.

ودعت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - المواطنين الفلسطينيين المسلمين إلى إقامة الصلاة في بيوتهم، وأن تقتصر المساجد على رفع الآذان، تماشيا مع توصيات وزارة الصحة بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الامكان، كما دعت المسيحيين إلى وقف الصلوات داخل الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاما مع هذه الدعوة.