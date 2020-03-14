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قيادة العمليات المشتركة في العراق تدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية

05:59 م السبت 14 مارس 2020
قيادة العمليات المشتركة في العراق تدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية

مجلس النواب العراقي

بغداد- (د ب أ):

دعت قيادة العمليات المشتركة في العراق إلى تطبيق قرار مجلس النواب العراقي القاضي بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وذلك بعد هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة اثنين من منتسبي قوات الدفاع الجوي العراقية.

وأكدت القيادة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على خلفية تعرض معسكر التاجي اليوم إلى إطلاق صواريخ، مما تسبب بإصابة جنديين عراقيين بجروح بليغة، فإنها ستتخذ كل الإجراءات لملاحقة من قام بهذا العمل العدواني وإلقاء القبض عليهم".

وأوضحت القيادة: "أنه لا يمكن العبث بأمن العراق بهذا الشكل،وأن أي إرادة تحاول أن تكون بديلا للدولة وسياستها وسيادتها، وتفرض لها وجوداً، سيكون مصيرها الفشل ومستقرها خلف القضبان بقوة القانون والقضاءالعراقي".

وشددت القيادة على أن "من يقوم بهذا العمل أن يعلن عن نفسه ليتحمل مسؤولياته القانونية والشرعية، وسنعتبر أي طرف يعبيء لهذه الأعمال ويشرعنها بالدعم والتسهيلات شريكا محتملا فيها".

كما رفضت القيادة أن" تقوم القوات الأمريكية أو غيرها بأي عمل دون موافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، كما فعلت صباح أمس، فهي بذلك لا تحد من هذه الأعمال بل تغذيها وتضعف قدرة الدولة العراقية، وتوقع المزيد من الخسائر بالعراقيين وغيرهم مما يستوجب المسارعة بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بموضوع الانسحاب".

مجلس النواب العراقي بغداد العراق قوات الدفاع الجوي العراقية

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