كوريا الجنوبية: 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت تسجيل 107 حالات إصابة اضافية بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ بذلك 8 آلاف و 86 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السلطات الصحية سجلت خمس وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 72 شخصا جراء المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.