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كوريا الجنوبية: 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

04:06 ص السبت 14 مارس 2020
كوريا الجنوبية: 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت تسجيل 107 حالات إصابة اضافية بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ بذلك 8 آلاف و 86 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السلطات الصحية سجلت خمس وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 72 شخصا جراء المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية الحجر الصحي

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