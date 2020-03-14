كوريا الجنوبية: 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
04:06 ص السبت 14 مارس 2020
سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت تسجيل 107 حالات إصابة اضافية بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ بذلك 8 آلاف و 86 حالة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السلطات الصحية سجلت خمس وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 72 شخصا جراء المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.
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