أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري روض الفرج الطقس منخفض التنين أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة محمد رمضان اليوم العالمي للمرأة

موريتانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

12:59 ص السبت 14 مارس 2020
موريتانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

محمد نذير ولد حامد وزير الصحة الموريتاني

نواكشوط - (د ب أ):

أعلن محمد نذير ولد حامد وزير الصحة الموريتاني، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلاده.

وأوضح ولد حامد في التلفزيون الحكومي، أن أجنبيًا قادمًا من أوروبا منذ 4 أيام خضع لفحوص دقيقة بعد شعوره بأعراض منها الحمى أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير، إلى أن المواطن الأجنبي "تم عزله فورًا واتخاذ كافة الإجراءات الطبية لمعالجته واحتواء هذه الحالة الأولى من كورونا في بلادنا".

ودعا المواطنين إلى عدم القلق واتخاذ إجراءات الحيطة والوقاية التي اعلنتها الوزارة سابقا.

وأكد أن موريتانيا قادرة على التكفل بمعالجة الإصابة بفيروس كورونا.​

فيروس كورونا محمد نذير ولد حامد موريتانيا

الخبر التالى:

المغرب: إغلاق المدارس وقاعات السينما والمسارح بسبب كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)