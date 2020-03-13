أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري روض الفرج الطقس منخفض التنين أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة محمد رمضان اليوم العالمي للمرأة

التشيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 117 حالة

01:24 م الجمعة 13 مارس 2020
التشيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 117 حالة

السلطات الصحية

براغ - أ ش أ

أعلنت التشيك، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 117 حالة.

وذكر راديو "براغ" الدولي، اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل حالات الإصابة بالفيروس في جميع المناطق بالتشيك إلا أن أكثرهم هي العاصمة "براغ" حيث تم تسجيل 50 حالة بها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر سريعا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

السلطات الصحية فيروس كورونا التشيك براغ

الخبر التالى:

غانا تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعطيل الدراسة غدًا السبت بالجامعات والمعاهد