التشيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 117 حالة

براغ - أ ش أ

أعلنت التشيك، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 117 حالة.

وذكر راديو "براغ" الدولي، اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل حالات الإصابة بالفيروس في جميع المناطق بالتشيك إلا أن أكثرهم هي العاصمة "براغ" حيث تم تسجيل 50 حالة بها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر سريعا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.