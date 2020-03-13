التشيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 117 حالة
براغ - أ ش أ
أعلنت التشيك، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 117 حالة.
وذكر راديو "براغ" الدولي، اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل حالات الإصابة بالفيروس في جميع المناطق بالتشيك إلا أن أكثرهم هي العاصمة "براغ" حيث تم تسجيل 50 حالة بها.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر سريعا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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