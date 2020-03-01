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أيرلندا تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا

02:19 ص الأحد 01 مارس 2020
أيرلندا تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا

أيرلندا تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا

دبلن - (د ب أ):

أعلنت أيرلندا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأن الحالة مرتبطة بمنطقة موبوءة في شمالي إيطاليا.

وقال توني هولوهان رئيس السلطات الطبية بوزارة الصحة الأيرلندية إنه "لم يكن غير متوقع" مشيرا إلى أن البلاد وضعت بروتوكولات صحية للتعامل مع الفيروس منذ يناير.

وجاء في بيان وزارة الصحة أن الحالة المؤكدة هي لمريض ذكر في شرقي البلاد.

أيرلندا فيروس كورونا إيطاليا
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