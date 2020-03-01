أيرلندا تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا

دبلن - (د ب أ):

أعلنت أيرلندا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأن الحالة مرتبطة بمنطقة موبوءة في شمالي إيطاليا.

وقال توني هولوهان رئيس السلطات الطبية بوزارة الصحة الأيرلندية إنه "لم يكن غير متوقع" مشيرا إلى أن البلاد وضعت بروتوكولات صحية للتعامل مع الفيروس منذ يناير.

وجاء في بيان وزارة الصحة أن الحالة المؤكدة هي لمريض ذكر في شرقي البلاد.