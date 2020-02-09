الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الدولة تعود لمواطنة صينية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 37.2 ألف شخص، وقد تعافي 2649 شخصا من الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: حتى منتصف الليل من يوم 8 شباط/فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 37198 إصابة، وعدد المرضى وصل إلى 33738، من بينهم 6188 ألف شخص بحالة حرجة، وفارق 811 شخصا الحياة، وتعافي 2649 من الفيروس".

وأشار البيان إلى أن هناك اشتباه بـ28.9 ألف حالة، وهناك نحو 188 ألف شخص على احتكاك وشيك مع المرضى، وهم الآن تحت المراقبة الطبية.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في إقليم هوبي وعاصمته ووهان.