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بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بأذربيجان

02:43 م الأحد 09 فبراير 2020
بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بأذربيجان

الناخبون في أذربيجان

باكو - أ ش أ

توجه الناخبون في أذربيجان، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها أكثر من 1600 مرشح.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن 19 حزبا سياسيا تقدمت بمرشحين لشغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 مقعدا، بينما خاض عدد آخر السباق الانتخابي كمستقلين، وذلك وفقا لبيانات مهمة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويرى المراقبون أن هناك اهتماما كبيرا لدى الشعب الأذري بانتخاب برلمان جديد، في الانتخابات المبكرة التي تجرى بعد قرار الرئيس إلهام علييف حل البرلمان في ديسمبر الماضي، والدعوة لبرلمان جديد.

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الناخبون في أذربيجان الانتخابات التشريعية بأذربيجان باكو

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