السيسي يهنئ رؤساء موريتانيا وتونس والجزائر بمناصبهم

أديس أبابا- أ ش أ:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لكل من رئيس موريتانيا محمد ولد غزواني، ورئيس تونس قيس سعيد، ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون الذين تولوا مناصبهم خلال عام 2019.

ورحب الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الـ33 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا- بملوك ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية، رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رؤساء سكرتيريات التجمعات الإقليمية الاقتصادية، وممثلي بقية أجهزة وآليات الاتحاد الأفريقي.

وأعرب السيسي عن امتنانه لإثيوبيا على حسن استضافتها للقمة.