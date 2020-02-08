النهار: السيسي يناقش والرئيس الجزائري في إثيوبيا القضايا الإقليمية

وكالات:

أفادت فضائية "النهار" الجزائرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بنظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويشارك الرئيسان المصري و الجزائري في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنطلق أعمالها غدًا الأحد وتستمر يومين.

حذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، من أن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار الليبي.

وأكد الرئيس السيسي خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن الأزمة الليبية، أن التوافق الدولي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا تم خرقه.

وقال الرئيس السيسي، إنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يكن هناك توزيع عادل لعوائد الثروة، مشيرًا إلى أن المنطقة تواجه تحديات جمة أبرزها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر.