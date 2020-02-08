ارتفاع ضحايا إطلاق النار في تايلاند إلى 20 قتيلا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة في تايلاند، ارتفاع حصيلة إطلاق النار التي وقعت في شمال شرقي البلاد، إلى 20 قتيلًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكان متحدث باسم الشرطة في تايلاند قد أعلن، اليوم السبت، أن جنديا تايلانديا دخل فتح نار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية كونغشيب تانتراوانيت إن الشرطة وجنود من الكوماندوز اقتحموا مركز التسوق التايلاندي حيث كان جندي في حالة من الهياج وساعدت مئات الأشخاص على الفرار.

وقال المتحدث لـ"رويترز": "ضباط الشرطة والجنود يتعاونون وساعدوا في إجلاء مئات الأشخاص من داخل المركز التجاري". "من غير المعروف عدد الذين ما زالوا في الداخل."

وأضاف أن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مبنى 21 في ناخون راتشاسيما.