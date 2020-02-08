الخارجية: القنصلية في جدة تتابع حادث غرق قارب 6 صيادين مصريين

القاهرة - "أ ش أ":

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم السبت، بأن القنصلية العامة في جدة تابعت من كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبد الله الثاني (سعودي الجنسية) وعلى متنه ستة صيادين مصريين؛ ما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين.

وقام قنصل عام جمهورية مصر العربية في جدة هشام فتحي، فور علمه بوقوع الحادث، بالتواصل مع السلطات السعودية وإيفاد مُمثل عن القنصلية إلى موقع الحادث للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وذلك أثناء تلقيهم العلاج حتى تم خروجهم جميعاً من المستشفى، فضلاً عن التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة عملية البحث عن الضحايا الثلاث حتى تم انتشال جثثهم جميعاً وإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الخارجية على استمرار متابعة حصول المصابين والمتوفين على كامل حقوقهم ومستحقاتهم، معبرة عن خالص العزاء إلى أسر المتوفين وداعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسبغ شفاءه على المصابين.

كما تقدمت وزارة الخارجية بالشكر إلى السلطات السعودية على الجهود المبذولة في التعامل مع هذا الحادث الأليم.