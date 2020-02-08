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براغ تطلق اسم زعيم روسي معارض راحل على ميدان قرب السفارة بلاده

01:32 م السبت 08 فبراير 2020
براغ تطلق اسم زعيم روسي معارض راحل على ميدان قرب السفارة بلاده

جمهورية التشيك

براغ- (د ب أ):

أبدت العاصمة التشيكية، براغ، رغبتها في إعادة تسمية الميدان الواقع أمام السفارة الروسية في العاصمة التشيكية، ليحمل اسم زعيم المعارضة الروسية، الذي تم اغتياله، بوريس نيمتسوف.

وقالت صحيفة "برافو" اليومية التي تصدر في المدينة إن عمدة براغ، زدينيك هريب من حزب "القراصنة" يأمل في أن يتم التغيير بصورة رسمية في 27 فبراير، وهي الذكرى الخامسة لمقتل نيمتسوف.

وأشار شركاء الائتلاف في الحزب بمجلس المدينة بالفعل إلى دعمهم لهذه الخطوة.

ولم تبد لجنة التسمية بالمدينة أي اعتراضات على إعادة تسمية الميدان، الذي يُطلق حاليا عليه اسم "ميدان أشجار الكستناء".

ومن المتوقع إضفاء الطابع الرسمي على القرار في 24 فبراير الجاري.

وكان نيمتسوف، وهو نائب رئيس وزراء سابق وسياسي معارض روسي، قد قُتل في 27 فبراير 2015، بالقرب من الكرملين.

ويُنظر إلى نيمتسوف بوصفه أحد أشد منتقدي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وحكم على الشخص الذي يزعم أنه تورط في مقتله وأربعة شركاء من منطقة القوقاز بالسجن، لكن مازالت الرواية الرسمية للأحداث تثير شكوكا.

التشيك براغ السفارة الروسية
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