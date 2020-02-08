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الهند وسريلانكا يناقشان سبل محاربة الإرهاب وتعزيز التجارة

01:30 م السبت 08 فبراير 2020
الهند وسريلانكا يناقشان سبل محاربة الإرهاب وتعزيز التجارة

ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند

نيودلهي- (د ب أ):
اتفقت الهند وسريلانكا اليوم السبت على تعزيز التعاون في محاربة الإرهاب ودعم التجارة والاستثمار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي قوله في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع رئيس وزراء سريلانكا، ماهيندا راجاباكسا في نيودلهي "كانت الهند شريكا موثوقا به في تنمية سريلانكا".

وقال مودي إن خطوطا جديدة من الاعتمادات، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي ستعزز التنمية والتعاون بين البلدين، مضيفا أن استقرار وأمن ورخاء سريلانكا كان مسألة اهتمام، ليس فقط للهند، لكن لمنطقة المحيط الهندي بأسرها.

وكانت سريلانكا قد اعتمدت على الصين بشكل كبير في تنمية بنيتها التحتية، خلال حكم راجاباكسا السابق الذي استمر عشر سنوات رئيسا لسريلانكا، الذي انتهى في عام 2015، مما أثار توترات مع نيودلهي.

وفاز جوتابايا شقيق ماهيندا بالانتخابات الرئاسية في سريلانكا في نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين يلتزم بعلاقات خارجية محايدة.
واختار الشقيقان الهند كمكان لأول زيارة رسمية لهما.

ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند سريلانكا

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