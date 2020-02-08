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الناتو: الفضاء لم يعد آمنا

12:22 م السبت 08 فبراير 2020
الناتو: الفضاء لم يعد آمنا

حلف الناتو

القاهرة- (وكالات):

قال رئيس القيادة الاستراتيجية لشؤون التحول في حلف الناتو، الجنرال، أندريه لاناتا، إنه اكتشف خطرا يهدد دول الحلف في الفضاء، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال لاناتا في حوار مع صحيفة "Washington Examiner" إن الخطر الذي يهدد قيادته يتمثل في تحركات أقمار صناعية روسية وصينية قرب أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف في حواره أن هذه التحركات تشير إلى أن روسيا "تطارد" هذه الأقمار الصناعية.

وقال رئيس القيادة الاستراتيجية للتحول في الناتو إن روسيا أطلقت مؤخرا قمرا صناعيا لمراقبة قمر صناعي أمريكي للتجسس، معتبرا أن الفضاء الخارجي لم يعد آمنا.

حلف الناتو الفضاء أندريه لاناتا

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