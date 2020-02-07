هونج كونج تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 26 شخصًا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في هونج كونج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في هونج كونج إصابة شخصين جديدين بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين بهذا المرض فيها إلى 26 شخصًا.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة، أن رجلين في الـ42 و58 من العمر أصيبا بالفيروس الصيني في هونج كونج، مضيفة أن الأخير في حالة صحية خطيرة.

وكان الشخصان قد تنقلا في الصين ومقاطعة هوبي خلال الأيام الأخيرة.

وكانت هونج كونج قد أعلنت عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بين مواطنيها في يوم 4 فبراير الجاري.