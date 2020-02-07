الدنمارك: إغلاق جزئي لمطار كوبنهاجن بسبب فيروس كورونا

كوبنهاجن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الدنماركية، إغلاق جزء من مطار كوبنهاجن بشكل مؤقت لتعقيمه بعد الاشتباه في إصابة مسافرة صينية بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "كوبنهاجن بوست"، اليوم الجمعة، نقلا عن مسئولين بالمطار، قولهم "إن الإمرأة أبلغت عن أعراض الإنفلونزا وأكدت أنها كانت ترتدي قناعا طوال فترة وجودها في المطار، ونقلِت السيدة الصينية بمجرد وصولها للمطار إلى مستشفى هفيدوفر بسيارة إسعاف وتم عزلها، ثم إغلاق مبنى الركاب رقم 3 بالمطار مؤقتا لتعقيمها.

وعكف معهد المصل الدانمركي على فحصها، ومن المتوقع أن تصدر النتائج في غضون ساعات قليلة.

من جانبها .. أكدت مستشفى هفيدوفر استعدادها للتعامل مع الحالة، وقالت "نحن دائمًا مستعدون ومدربون جيدًا للتعامل مع مثل هذه الحالات ، فنحن نتعامل معها بشكل روتيني".

كما أكدت هيئة الصحة في الدنمارك أن عملية نقل المريضة تمت بشكل مناسب وفقًا للإرشادات، وبالتالي لا داعي للقلق.