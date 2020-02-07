رئيس وزراء اليابان يتعهد بإجراء محادثات مع روسيا حول جزر متنازع عليها

طوكيو - أ ش أ

تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، بالدفع قدمًا بمحادثات مع روسيا لإبرام معاهدة سلام ثنائية.

وقال آبي- خلال تجمع سنوي لمؤيدي استعادة أربع جزر متنازع عليها قبالة جزر (هوكايدو) بشمال اليابان- إنه سيعزز العمل المشترك لإيجاد حل مقبول لكلا الطرفين "الروسي والياباني" والدفع باستمرار باتجاه إجراء مفاوضات لإبرام معاهدة سلام، حسبما نقلت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن آبي طالما كان يسعى إلى حل النزاع الإقليمي بشأن هذه الجزر مع روسيا، فضلًا عن إجراء مفاوضات بشأن معاهدة سلام ما بعد الحرب، غير أن طوكيو وموسكو لم تحققا أي تقدم نظرًا لوجود فجوة كبيرة حول وضع الجزر في شمال اليابان.

ويخطط آبي لزيارة روسيا 9 مايو المقبل؛ لحضور مراسم الاحتفال بمرور 75 عامًا على انتصار روسيا على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وأعرب آبي عن أمله في إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هناك.

يذكر أن آبي وبوتين اتفقا عام 2018 على إجراء مفاوضات بشأن إبرام معاهدة سلام بناءً على إعلان مشترك بين اليابان والاتحاد السوفيتي عام 1956، ونص الإعلان على تسليم جزيرتين- شيكوتان وهابوماي- من الجزر الأربع إلى اليابان عقب عقد معاهدة سلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تشعر بالقلق إزاء إمكانية تواجد قوات من الجيش الأمريكي في حالة إعادة أي من تلك الجزر لليابان ، إذ أن طوكيو وواشنطن حلفيتان عسكريتان منذ وقت طويل.