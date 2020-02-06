إصابات بين الفلسطينيين بعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الخليل

الخليل – (أ ش أ(

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، فيما اعتدى مستوطنون على فلسطينيين ومركباتهم عند مدخل منطقة بيت عنون شمال شرق الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمركزت على أسطح المنازل والمحال التجارية، قنابل الغاز المسيلة للدموع؛ ما تسببت بإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.

كما اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين ومركباتهم على مدخل منطقة بيت عنون، واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي عززت من تواجدها وأغلقت مدخل بلدة سعير.