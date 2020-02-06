الادعاء التركي يفتح تحقيقا مع طاقم قيادة طائرة الركاب المنكوبة

اسطنبول- (د ب أ):

فتح ممثلو الادعاء في اسطنبول تحقيقا بشأن الطيارين الاثنين قائدي طائرة الركاب التي انزلقت أمس الأربعاء على مدرج الطائرات، وتحطمت في مطار "صبيحة جوكشن" بإسطنبول، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول"، أن التحقيق بشأن الطيارين يتعلق بإهمال"تسبب في وفاة وإصابة أكثر من شخص".

وأضافت أن ممثلي الادعاء طلبوا أخذ عينات من دم الطيارين الموجودين حاليا في المستشفى، للتحقق مما إذا كانت العينات تحتوي على كحول أو مخدرات.

ومن المقرر أن يتم استدعائهما بوصفهما "مشتبه بهما" بعد انتهاء علاجهما.