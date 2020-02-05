البيت الأبيض يعرب عن انزعاجه من إعلان جمهوري التصويت لإدانة ترامب

وكالات

أعرب مسؤولي البيت الأبيض، عن انزعاجه وحذره من إعلان السيناتور الجمهوري ميت رومني، اليوم الأربعاء، بأنه سيصوت لصالح إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لسوء استخدامه للسلطة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وإعلان رومني يجعله أول سيناتور من الحزب الجمهوري سير على خطى ضد خطى الحزب.

وكان قد قال السيناتور الجمهوري ميت رومني، اليوم الأربعاء، إنه سيصوت لصالح إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإساءة استغلال منصبه، ليكون أول عضو في حزب الرئيس يخرج عن إرادة الحزب، ويُعد الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يصوت لإدانة رئيس من نفس الحزب في محاكمة عزل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"

وقال رومني، الذي كان مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 إن "الرئيس مذنب بارتكاب إساءة مروعة لثقة الشعب".

وخلال كلمة داخل مجلس الشيوخ قبل التصويت لإصدار حكم، قال رومني إن ترامب طلب من حكومة دولة أجنبية إجراء تحقيق مع منافسه السياسي.

وتابع: "أنا متأكد أنني سأسمع إساءة من الرئيس وأنصاره"، لكنه أضاف أنه سيصوت وفقًا لما يمليه عليه ضميره، مضيفًا إن "إفساد انتخابات للبقاء في منصبه ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة لقسم اليمين".

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون تصويتًا تاريخيًا اليوم، حول ما إذا كان سيدين ترامب في تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ويتطلب الأمر موافقة 67 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لعزل الرئيس من منصبه وهو أمر لم يحدث من قبل في المجلس.