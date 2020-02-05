بعد لقاء التطبيع..البرهان: سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤت ثمارها

الخرطوم- (د ب أ):

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، أن لقاءه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسهم في اندماج السودان فى المجتمع الدولي.

وقال البرهان في مؤتمر صحفي إن السودان يعمل من أجل مصالحه، دون التعارض مع عدالة القضية الفلسطينية.

وأضاف: "سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤت ثمارها".