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بعد لقاء التطبيع..البرهان: سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤت ثمارها

04:48 م الأربعاء 05 فبراير 2020
بعد لقاء التطبيع..البرهان: سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤت ثمارها

رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان

الخرطوم- (د ب أ):

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، أن لقاءه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسهم في اندماج السودان فى المجتمع الدولي.

وقال البرهان في مؤتمر صحفي إن السودان يعمل من أجل مصالحه، دون التعارض مع عدالة القضية الفلسطينية.

وأضاف: "سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤت ثمارها".

عبدالفتاح البرهان إسرائيل بنيامين نتنياهو السودان
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