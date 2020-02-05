الولايات المتحدة تنتظر تبرئة ترامب

واشنطن (د ب أ)

تنتظر الولايات المتحدة انتهاء محاكة العزل الثالثة في تاريخها، إذ يصوت مجلس الشيوخ الأربعاء لتبرئة ساحة الرئيس دونالد ترامب من اتهامات باستغلال سلطته وعرقلة عمل الكونجرس اليوم الأربعاء.

وجه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون اتهامين لترامب في ديسمبر، قائلا إنه استغل المساعدة المقدمة لأوكرانيا للضغط على كييف لتشويه سمعة خصمه السياسي الأمريكي نائب الرئيس السابق جو بايدن ثم عرقل تحقيقا للبرلمان للتستر على أفعاله.

ويقول الديمقراطيون إن عزل ترامب ضروري لحماية الديمقراطية في البلاد بينما نفى الرئيس ارتكاب أي مخالفات وانتقد الخطوة ووصفها بأنها محاولة من الحزب المعارض لتقويض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

ويبدو أن الديمقراطيين غير قادرين على جذب أي من الجمهوريين إلى صفهم حتى أنهم فشلوا في الحصول على أغلبية في تصويت رئيسي أجري الأسبوع الماضي بشأن استدعاء شهود جدد في المحاكمة.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أول أمس الاثنين إن البيت الأبيض والجمهوريين "يخفون الحقيقة".

ومن ناحية أخرى يأمل الجمهوريون أن يخذل عضو أو اثنان من ديمقراطيي مجلس الشيوخ حزبهم وأن يصوت أو يصوتان ضد إدانة الرئيس، ليتسبب في فوز ترامبلكي يقال إن التبرئة جاءت من الحزبين .

ووصف زعيم الحزب الجمهوري ميتش ماكونيل أمام مجلس النواب أمس الثلاثاء، تحقيق مجلس النواب الخاص بعزل ترامب بأنه "الأكثر سرعة والأقل نزاهة" في التاريخ.