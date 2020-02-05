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الديمقراطي الأمريكي يعلن 71% من نتائج الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا

10:18 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
الديمقراطي الأمريكي يعلن 71% من نتائج الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا

الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا

أيوا- (د ب أ):

أعلن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة المزيد من نتائج التجمعات الانتخابية في ولاية أيوا لاختيار مرشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق العام الجاري، ولكنه لم يعلن سوى نتيجة فرز 71% من الأصوات بعد مرور 24 ساعة على التجمعات.

وأظهرت البيانات استمرار عمدة مدينة ساوث بيند السابق المعتدل، بيت بوتيجيج، في تقدمه حيث نال 26.8% من الأصوات، وهو ما يزيد قليلا على السيناتور اليساري بيرني ساندرز الذي حل في المركز الثاني بـ25.2 % من الأصوات .

وحلت السيناتور إليزابيث وارين ثالثا (5ر15%)، في حين ظل نائب الرئيس الأمريكي سابقا جو بايدن في المركز الرابع (4ر18%).

ويحتاج إعلان باقي نتائج التصويت إلى يوم ثالث، وهو ما يسبب حالة من الإحراج للحزب الديمقراطي الذي كان يأمل في بداية إيجابية بشكل أكبر للانتخابات التمهيدية.

وانطلقت التجمعات الانتخابية في ولاية أيوا ليل الاثنين/الثلاثاء، في بداية رسمية لسباق اختيار مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا الحزب الديمقراطي الولايات المتحدة مدينة ساوث بيند بيرني ساندرز

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