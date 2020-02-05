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ترامب: أمريكا ستكون أول دولة تغرس علمها على سطح المريخ

05:51 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
ترامب: أمريكا ستكون أول دولة تغرس علمها على سطح المريخ

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكون أول دولة تغرس علمها على سطح كوكب المريخ.

ودعا ترامب في خطاب حالة الاتحاد إلى توفير التمويل اللازم لتلك المهمة.

دونالد ترامب المريخ الولايات المتحدة

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