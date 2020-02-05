ترامب: أمريكا ستكون أول دولة تغرس علمها على سطح المريخ
05:51 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكون أول دولة تغرس علمها على سطح كوكب المريخ.
ودعا ترامب في خطاب حالة الاتحاد إلى توفير التمويل اللازم لتلك المهمة.
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