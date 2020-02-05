ترامب: أمريكا ستكون أول دولة تغرس علمها على سطح المريخ

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكون أول دولة تغرس علمها على سطح كوكب المريخ.

ودعا ترامب في خطاب حالة الاتحاد إلى توفير التمويل اللازم لتلك المهمة.