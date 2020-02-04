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ترامب يحسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا

12:23 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
ترامب يحسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا

دونالد ترامب

القاهرة- (وكالات):

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" كتب فيها "فوز كبير لنا في ولاية أيوا".

وهنأت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا ماكدانييل، في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة: "لقد حقق ترامب فوزا كبيرا في أيوا عام 2016 وسيفعل ذلك مجددا في نوفمبر المقبل" في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل.

دونالد ترامب الانتخابات الامريكية الحزب الجمهوري ولاية أيوا

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