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وزيرا الخارجية الكويتي والروسي يؤكدان أهمية خفض التصعيد بالمنطقة

09:48 م الإثنين 03 فبراير 2020
وزيرا الخارجية الكويتي والروسي يؤكدان أهمية خفض التصعيد بالمنطقة

الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح

الكويت - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، أهمية تخفيض التصعيد الراهن في المنطقة والنأي بها عن المخاطر، والتعامل مع تلك المستجدات بروح الحكمة وضبط النفس، ضمانا لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي، مساء اليوم الاثنين، من نظيره الروسي، جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وحرصهما على تطوير وتعزيز تلك العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتسارعة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح سيرجي لافروف الكويت

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