أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد بشارة الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الشيوخ الأمريكي يستمع إلى المرافعات الختامية في محاكمة عزل ترامب

09:46 م الإثنين 03 فبراير 2020
الشيوخ الأمريكي يستمع إلى المرافعات الختامية في محاكمة عزل ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الاثنين، الاستماع للمرافعات الختامية من جانب فريق الإدعاء الذي اختاره مجلس النواب، وفريق الدفاع الخاص بالرئيس دونالد ترامب، في محاكمة عزله التي من المتوقع أن تنتهي الأسبوع الجاري بتبرئة ساحته.

وقال جاسون كرو وهو أحد المدعين، لأعضاء مجلس الشيوخ في بداية الجلسة "أقول لكم نيابة عن مجلس النواب إن الواجب يطالبكم بإدانة الرئيس ترامب".

وهناك أربع ساعات مخصصة بالتساوي للجانبين وسوف يكون هناك وقت مخصص أيضا لبعض أعضاء مجلس الشيوخ للتحدث أمام الغرفة.

يجرى التصويت بشأن العزل بعد غد الأربعاء الساعة الرابعة عصرا (2100 بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينجو ترامب من العملية بفضل ولاء أعضاء حزبه الجمهوري في المجلس الأعلى بالكونجرس.

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة الماضي، ضد استدعاء الشهود بما في ذلك مستشار ترامب السابق للأمن القومي ، جون بولتون، ما يوجه هزيمة قوية للغاية ، ولكن متوقعة للديمقراطيين الذين يسعون لعزل ترامب من منصبه.

وجاء التصويت بواقع 51 صوتا مقابل 49 حيث صوت مشرعان جمهوريان فقط مع الديمقراطيين في صالح استدعاء الشهود أو عرض وثائق في المحاكمة.

مجلس الشيوخ الأمريكي عزل ترامب جاسون كرو ترامب

الخبر التالى:

وزيرا الخارجية الكويتي والروسي يؤكدان أهمية خفض التصعيد بالمنطقة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء