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حقوق الإنسان العراقية: مقتل 556 متظاهرًا منذ بداية الاحتجاجات

11:01 ص الإثنين 03 فبراير 2020
حقوق الإنسان العراقية: مقتل 556 متظاهرًا منذ بداية الاحتجاجات

احتجاجات العراق - أرشيفية

بغداد- (د ب أ):

أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية مقتل 556 متظاهرا وإصابة 23546 آخرين منذ انطلاق الاحتجاجات في أنحاء البلاد في اكتوبر الماضي، وحتى نهاية يناير الماضي.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن عدد ضحايا المظاهرات وصل إلى 556 قتيلاً، بينهم 17 من منتسبي الأمن، مشيرا إلى إصابة 23546 ، بينهم 3519 من الأمن.

وأشار البياتي إلى اعتقال 2713 متظاهرا، بقي منهم 328 قيد الاحتجاز، وقال:" عدد المخطوفين بلغ 72 أطلق سراح 22 منهم".

كما لفت إلى أن حالات الاغتيال بلغت 49 حالة، توفي منها 22 وأصيب 13، وباءت 14 محاولة بالفشل، موضحا أن إجمالي الأضرار، عامة وخاصة، بلغ 418.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات وسط وجنوب العراق منذ بداية أكتوبر الماضي مظاهرات واعتصامات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة وتسمية رئيس وزراء مستقل لفترة انتقالية.

احتجاجات العراق حقوق الإنسان بغداد تظاهر

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