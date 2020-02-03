كندا تعتزم إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية بطائرة مستأجرة بسبب فيروس كورونا

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت كندا عزمها إعادة رعاياها العالقين في مدينة ووهان في وسط الصين والذين طلبوا إجلاءهم بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت السلطات الكندية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين، أنّها استأجرت طائرة لإعادة 325 مواطناً يقيمون في هوبي، المقاطعة الأكثر تضرّراً بالوباء، تقدّموا بطلبات لإعادتهم إلى بلدهم.

وأضافت أن الطائرة جاهزة للإقلاع حالما تحصل من بكين على إذن بالهبوط، مشيرة إلى أنها ستهبط أولا في هانوي بفيتنام ثم ستتوجه إلى ووهان، المغلق مجالها الجوي حالياً، عقب الحصول من الحكومة الصينية على الإذن بالهبوط.

وأشارت إلى أن العائدين سيخضعون لفحص طبي معمّق قبل الصعود إلى الطائرة وأثناء الرحلة وعند الوصول إلى قاعدة ترينتون العسكرية في أونتاريو، وبعد وصولهم سيوضع هؤلاء ومرافقوهم وأفراد طاقم الطائرة في الحجر الصحّي في القاعدة لمدة 14 يوماً هي فترة حضانة المرض.

ولفتت إلى أنّ طاقماً طبياً من القوات المسلّحة الكندية ومسؤولين حكوميين في طريقهم إلى هانوي "وبصدد الحصول على التأشيرات اللازمة من الحكومة الصينية لدخول "ووهان".