فرنسا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 100 حالة

وكالات:

أعلنت السلطات الفرنسية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في بلادها إلى 100 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وسجلت فرنسا إلى الآن حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق الجمعة، رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى "مرتفع جدًا"، تزامنا مع وصوله إلى أكثر من 50 دولة.