أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وصنداونز عزاء مبارك تعليق العمرة فيروس كورونا سد النهضة الطقس أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

ترامب: الولايات المتحدة تعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا

09:03 م السبت 29 فبراير 2020
ترامب: الولايات المتحدة تعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا

ترامب

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد لقاح لعلاج فيروس كورونا الجديد، والذي أدى إلى إصابة ومقتل الآلاف.

وأضاف في كلمة اليوم السبت من البيت الأبيض "الفريق المعني لمكافحة كورونا بقيادة نائبي مايك بينس، توصل إلى بعض التوصيات التي سيتم تطبيقها".

وأوضح ترامب، أنه يوجد 22 مصابًا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، لافتًا إلى وفاة أحدهم، وتعافي 15 آخرين.

وأضاف "اتخذنا أكثر إجراء صارم لمواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد فرض حظر سفر في 31 يناير الماضي".

وأكد أن الصين تحقق تقدمًا كبيرًا في تخفيض أعداد الإصابة.

ترامب أمريكا فيروس كورونا علاج لفيروس كورونا

الخبر التالى:

فرنسا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 100 حالة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:واتفورد يطعن ليفربول بثلاثية نظيفة في بريميرليج