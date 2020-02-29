ترامب: الولايات المتحدة تعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد لقاح لعلاج فيروس كورونا الجديد، والذي أدى إلى إصابة ومقتل الآلاف.

وأضاف في كلمة اليوم السبت من البيت الأبيض "الفريق المعني لمكافحة كورونا بقيادة نائبي مايك بينس، توصل إلى بعض التوصيات التي سيتم تطبيقها".

وأوضح ترامب، أنه يوجد 22 مصابًا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، لافتًا إلى وفاة أحدهم، وتعافي 15 آخرين.

وأضاف "اتخذنا أكثر إجراء صارم لمواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد فرض حظر سفر في 31 يناير الماضي".

وأكد أن الصين تحقق تقدمًا كبيرًا في تخفيض أعداد الإصابة.