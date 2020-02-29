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إيطاليا تسجل 29 حالة وفاة بفيروس كورونا

07:37 م السبت 29 فبراير 2020
إيطاليا تسجل 29 حالة وفاة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا - أرشيفية

وكالات

أكد مسؤول في الصحة الإيطالية، ارتفاع إعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى أكثر من 1000 حالة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وأعلن المسؤول، ارتفاع أعداد الوفيات بسبب الفيروس إلى 29 حالة وفاة، حتى مساء اليوم السبت.

فيروس كورونا إيطاليا وزارة الصحة الإيطالية

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