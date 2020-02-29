إيطاليا تسجل 29 حالة وفاة بفيروس كورونا
07:37 م السبت 29 فبراير 2020
وكالات
أكد مسؤول في الصحة الإيطالية، ارتفاع إعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى أكثر من 1000 حالة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وأعلن المسؤول، ارتفاع أعداد الوفيات بسبب الفيروس إلى 29 حالة وفاة، حتى مساء اليوم السبت.
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