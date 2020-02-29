مسؤول عسكري يمني:اشتداد المعارك العنيفة مع الحوثيين في الجوف

صنعاء (د ب أ)

قال مسؤول عسكري يمني، اليوم السبت، إن المعارك في محافظة الجوف شمالي البلاد المرتبطة بحدود برية مع السعودية، اشتدت مع مسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران.

وفي تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية (سبتمبر نت)، أوضح أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد مجاهد الغليسي، أن القوات المسلحة تخوض حاليا معركة مصيرية هدفها تحرير ما تبقى من تراب الوطن من ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وتابع الغليسي قائلا "استراتيجية معركة القوات المسلحة ضد الميليشيا تحولت من الدفاع إلى الهجوم لاستكمال ما تبقى من تراب الوطن من ميليشيا الحوثي المتمردة".

وأعلن الغليسي أن المعارك في أشدها في أكثر من جبهة بمحافظة الجوف لاسيما جبهتي الغيل والمتون.

وأردف المسؤول العسكري قائلا:"معركة تحرير ما تبقى من مديرية المتون تكتسب أهمية بالغة كونها تعد الخط الاستراتيجي للميليشيا الحوثية لإمداد عناصرها، إضافة الى ارتباطها بمحافظات أخرى".

وبين الغليسي أن:" هذه الجبهة أصبحت اليوم مسرح عمليات تقدم قوات الجيش وتحقق الانتصارات وتكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

يأتي تصريح المسؤول العسكري اليمني بعد ساعات من أنباء زعمت بسيطرة الحوثيين على مركز مديرية الغيل في محافظة الجوف، فيما أعلن نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح مقتل ضابطين رفيعين في الجيش بمعارك مع الحوثيين في المحافظة ذاتها.

وأمس الجمعة، أدان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث التصعيد العسكري في محافظة الجوف، مؤكدا في بيان صحفي أن الموجة الأخيرة من التصعيد مثيرة للإحباط والفزع الشديدين.