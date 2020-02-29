بدء مراسم توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطالبان في الدوحة

(وكالات):

بدأت مراسم التوقيع على اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية بشأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، أهمية حل النزاع مع حركة طالبان، لافتًا إلى أن بلاده على استعداد لخفض عدد القوات الدولية والأمريكية بها، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وقال خلال مراسم توقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بالعاصمة القطرية، اليوم السبت "أفغانستان والشركاء الدولي,ن متفق,ن على الحاجة لحل النزاع مع طالبان، ولدينا رغبة سياسية في الوصول لذلك".

وأضاف غني: "عرضت رسالة للرئيس الأمريكي وقلت إن أفغانستان جاهزة لخفض تدريجي للقوات الدولية، بما يفضي لتخفض عدد القوات الأمريكية".

وأردف: "نقاط الاتفاق بين أمريكا وطالبان مشروطة، أي ستكون قابلة للتطبيق بالتوازي أو من خلال احترام طالبان للشروط".