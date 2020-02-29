أردوغان: سنبقي أبوابنا مفتوحة للاجئين الراغبين بالتوجه لأوروبا

اسطنبول (د ب ا)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مبينًا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

وأضاف اردوغان في كلمته التي ألقاها اليوم السبت، أثناء مشاركته في لقاء مع نواب حزبه "العدالة والتنمية" في إسطنبول: "قلنا قبل أشهر، إذا استمر الوضع على حاله فإننا سنضطر لفتح الأبواب، لقد انزعجوا من قولنا هذا ولم يصدقوه، وأمس (الجمعة) فتحنا الأبواب".

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء اليوم السبت عن اردوغان قوله : "والآن بلغ عدد الذين عبروا الأبواب نحو أوروبا حوالي 18 ألفًا لغاية صباح السبت، لكن يمكن أن يصل العدد اليوم من 25 ألفاً إلى 30 ألفاً، ولن نغلق المعابر خلال الفترة القادمة".

من جهة ثانية، قال أردوغان إن تركيا تستضيف7ر3 ملايين سوري على أراضيها، مشددًا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

وتابع: "نحو 4 ملايين شخص يتوجهون نحو حدودنا بسبب هجمات النظام الدامية، منهم 5ر1 مليون نازح موجودون بالفعل على الحدود التركية".

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده تقوم بإجراءات في سبيل إنشاء منطقة آمنة وإسكان اللاجئين فيها.

وذكر أن مخيم "أطمة" في سوريا يشهد ازدحامًا شديدًا، وأن تركيا تعمل على بناء منازل بمساحة 25 - 30 مترمربع لتوفير إقامة مريحة للنازحين.

وقال إنه دعا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى دعم المشروع لاستكماله في أقرب وقت، بناءً على وعود قدمتها الأخيرة سابقًا في هذا الإطار.

وكشف أردوغان عن أن ميركل وعدت بتقديم 25 مليون يورو بواسطة الصليب الأحمر، وقالت إن المساعدات هذه سيتم تحويلها إلى الهلال الأحمر التركي.